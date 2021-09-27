После покушения на Шефира охрану Зеленского не усиливали – Управление госохраны

Охрана президентов Украины, в том числе Зеленского, усилена с начала войны на Донбассе Фото: president.gov.ua

В пресс-службе УГО сообщили, что усиленно президентов охраняют с 2014 года в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе, но после покушения на Шефира охрану не усиливали.

Согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", охраняет президента Управление госохраны. При этом других работников Офиса президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы, отметили в УГО.

Количество автомобилей кортежа президента и охранников-спецназовцев в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

Сам Шефир говорил, что ездит без охраны, но после покушения СБУ взяла под охрану Шефира и его семью.

24 сентября издание "Украинская правда" писало, что Зеленский усилил охрану и увеличил количество машин в кортеже.

В 2020 году "Схемы" выпустили сюжет "Короли дорог", в котором рассказывалось о систематических нарушениях ПДД кортежем Зеленского. Журналисты, в частности, зафиксировали превышение скорости, пересечение двойной сплошной, поворот в неположенном месте, а также создание аварийной ситуации со стороны авто из кортежа. Офис президента отрицал эту информацию.