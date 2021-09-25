СМИ сообщили, что Зеленский усилил кортеж. Полиция переходит на особый режим работы

Издание опубликовало видео с Обуховской трассы, на котором обновленный кортеж Зеленского на большой скорости с сиренами и мигалками движется вечером в сторону госдач, где проживает глава государства. Кроме того, увеличилось количество машин в кортеже, отмечает СМИ.

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Видео: Українська правда / YouTube

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко с 25 сентября по 8 октября перевел личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации". Об этом говорится в документе, который получила "Украинская правда".

Так, согласно приказу, правоохранители будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и шести дней в неделю.