В МВД Украины назвали основную версию покушения на первого помощника Зеленского Шефира

Цель покушения на Шефира – чтобы Зеленский почувствовал, что могут убить ближайших к нему людей, отметил Геращенко (на фото) Фото: mvs.gov.ua

"Цель этого преступления, по версии следствия и по версии самого Сергея Нахмановича, – это запугать, это сделать так, чтобы президент почувствовал, что могут убить ближайших к нему людей", – сказал Геращенко.

По его словам, устроившие покушение на Шефира стреляли по водителю, чтобы после этого добить всех, кто находится в машине.