Шефир подтвердил, что ему предоставили охрану. СМИ писали, что это сделала СБУ

До покушения у Шефира не было госохраны Фото: LB.ua

"Вчерашний день внес коррективы в мою жизнь, в мой быт. Привыкаю к новой реальности, к охране, графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили. Но больше всего я переживаю за моего водителя, за его состояние здоровья. Кто бы что ни говорил, лично я считаю, что он спас мне жизнь. Вечером буду у него", – написал Шефир.

Помощник президента признался, что ему нужна пара дней, чтобы полностью прийти в себя.

"Это не мешает моей работе, но в остальном хочу воздержаться", – заключил он.

По информации украинских СМИ, охрану Шефиру предоставила Служба безопасности Украины. До покушения он не находился под государственной охраной, поскольку не попадает в число тех, кому она положена по должности.