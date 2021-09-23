СБУ взяла Шефира под охрану – СМИ

СБУ взяла под охрану Шефира и его семью Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом 23 сентября со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили "Украинская правда" и "РБК-Украина".

"РБК-Украина" отметило, что Шефир до покушения не находился под государственной охраной, поскольку не попадает в число тех, кому охрана положена по должности. Обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях – Службы безопасности Украины.