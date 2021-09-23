Саакашвили о покушении на Шефира: Правоохранительные органы расшатаны, украинцы не защищены

Саакашвили отметил, что нападение произошло недалеко от его дома Фото: ЕРА

"Это нападение демонстрирует, что правоохранительные органы в Украине полностью расшатаны из-за коррупции и безнаказанности преступников. Не только должностные лица и известные обществу люди – все граждане Украины очень незащищены", – написал он.

Политик отметил, что инцидент произошел недалеко от его дома в Лесниках Киевской области, и рассказал, что был "шокирован новостью о покушении".

"Сергей Шефир – один из самых порядочных и неагрессивно-безобидных людей, которых я знаю. Полностью исключаю, что по отношению к нему могли быть какие-то личные мотивы, чтобы поднять руку на его жизнь. Здесь, я думаю, однозначно нужно искать более широкий контекст, в этом президент [Украины Владимир] Зеленский полностью прав", – объяснил Саакашвили.