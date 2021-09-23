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Разумков: Я бы не связывал покушение на Шефира с борьбой с олигархами

Разумков: Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки
Разумков: Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки
Фото: rada.gov.ua

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не связано с борьбой с олигархами, считает глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он заявил в эфире канала "Прямий" 22 сентября.

"Это точно беспрецедентный случай. Такие вещи являются позорными. Нет слов, если честно. Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление. Все равно, кто его совершил, – богатый человек, бедный человек или преступные элементы", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны найти и исполнителей преступления, и заказчиков.

екоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция, и точно прибегать к ней не стоит. А то, что это можно расценивать как давление на Офис [президента], на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича, точно", – заявил спикер парламента.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Дмитрий Разумков, Сергей Шефир, покушение на Шефира
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