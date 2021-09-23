Разумков: Я бы не связывал покушение на Шефира с борьбой с олигархами

"Это точно беспрецедентный случай. Такие вещи являются позорными. Нет слов, если честно. Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление. Все равно, кто его совершил, – богатый человек, бедный человек или преступные элементы", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны найти и исполнителей преступления, и заказчиков.

"Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция, и точно прибегать к ней не стоит. А то, что это можно расценивать как давление на Офис [президента], на президента или непосредственно на Сергея Нахмановича, точно", – заявил спикер парламента.