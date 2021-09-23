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"Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали". В МВД изучили пули и допросили свидетелей покушения на Шефира

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В МВД установили положение стрелка, атаковавшего машину первого помощника президента
В МВД установили положение стрелка, атаковавшего машину первого помощника президента
Фото: Артем Шевченко / Facebook

Стрельба по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира была не снайперским огнем, но и не инсценировкой, считают в МВД. Детальная баллистическая экспертиза еще впереди, сообщил в Facebook 23 сентября директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он рассказал о гильзах, найденных на месте преступления. Накануне в МВД сообщили, что патроны, которыми обстреляли автомобиль Шефира, произведены в Венгрии. Они не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории Украины.

"Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли. Подробная баллистическая экспертиза еще впереди", – написал Шевченко.

По словам Шевченко, боеприпасы, выбранные преступником, простые и довольно дешевые.

"Это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка. Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу", – говорится в сообщении.

Также полиция допросила свидетелей – грибников, которые были неподалеку, и пассажиров авто, которое ехало за машиной Шефира. Они дали показания о звуках стрельбы.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления", – написал Шевченко.

Он отметил сходство этого покушения с нападением в 2017 году на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева, о котором написал и сам Осмаев. 

"Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели, как легковой автомобиль, из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным", – подчеркнул Шевченко.

https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10227446119121110

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Теги: МВД, оружие, стрельба, нападение, покушение, боеприпасы, обстрелы, Артем Шевченко, автомобиль, Сергей Шефир, покушение на Шефира
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