"Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали". В МВД изучили пули и допросили свидетелей покушения на Шефира

Он рассказал о гильзах, найденных на месте преступления. Накануне в МВД сообщили, что патроны, которыми обстреляли автомобиль Шефира, произведены в Венгрии. Они не выпускались в Украине и почти не использовались ранее на территории Украины.

"Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли. Подробная баллистическая экспертиза еще впереди", – написал Шевченко.

По словам Шевченко, боеприпасы, выбранные преступником, простые и довольно дешевые.

"Это был хоть и не снайперский огонь, но реальное покушение, а не инсценировка. Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу", – говорится в сообщении.

Также полиция допросила свидетелей – грибников, которые были неподалеку, и пассажиров авто, которое ехало за машиной Шефира. Они дали показания о звуках стрельбы.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления", – написал Шевченко.

Он отметил сходство этого покушения с нападением в 2017 году на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева, о котором написал и сам Осмаев.

"Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели, как легковой автомобиль, из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевой, вполне может быть фатальным", – подчеркнул Шевченко.