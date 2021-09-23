"Не можем говорить о 100-процентном результате". Геращенко оценил вероятность нахождения устроивших покушение на Шефира

"В таких случаях я могу сказать, что делается все возможное, как и в других преступлениях, чтобы найти киллера. Естественно, мы не можем говорить, что будет 100-процентный результат. Но мы сделаем для этого все возможное", – сказал он.

По мнению Геращенко, вчера должно было произойти "наглое и циничное убийство" одного из людей, которые входят в ближайшее окружение Зеленского.

"Цель – запугать и сделать так, чтобы президент почувствовал, что могут убить ближайших ему людей", – заключил Геращенко.