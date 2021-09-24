В МВД Украины рассказали, зачем киллер стрелял в водителя Шефира

Первые пули попали в капот машины, в которой был Шефир Фото: МВС України / Facebook

"Задача киллера была изначально стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю. Как правило, он теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево, и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", – сказал Геращенко.

Именно поэтому первые выстрелы пришлись на переднюю часть автомобиля и попали в капот, добавил он.

"При первых попаданиях пуль водитель инстинктивно нажал на тормоз, а Шефир крикнул ему: "Гони!" Сегодня эту машину разбирали по частям. Всего попало 18 пуль", – заключил советник главы МВД.