Рябошапка считает, что покушение на Шефира должно квалифицироваться как террористический акт

Рябошапка (на фото) считает, что квалификация нападения на Шефира может измениться Скриншот: Україна 24 / YouTube

"Это не является простым покушением на убийство. Скорее всего, это могло быть покушением на террористический акт. Именно с целью запугать президента как главу государства", – считает Рябошапка.

Он добавил, что нынешняя квалификация случившегося – "покушение на убийство" – это первоначальная квалификация, которая еще может поменяться.

"Я бы больше склонялся квалификации как террористического акта. [Покушение на убийство] -- это первоначальная квалификация, из которой следствие исходит, имея те доказательства, которые они сейчас получили. Возможно, когда они получат информацию о мотивах, они изменят квалификацию и это будет, например, террористический акт", – сказал экс-генпрокурор.

Рябошапка надеется, что случившееся станет "тревожным звоночком" для президента Владимира Зеленского и побудит провести реформы в СБУ, Нацполиции и прокуратуре. В противном случае подобные происшествия могут "превратиться в систему", считает экс-генпрокурор.