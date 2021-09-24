Покушение на Шефира. Енин рассказал, зачем стреляли в водителя

Енин: Мы четко понимаем, что ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя Фото: mvs.gov.ua

"Мы четко понимаем, что ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя. Мы это видим не только по почерку совершения преступления – мы это видим даже с [произведений] классиков детективной литературы, которые четко говорят, что даже попадание в такие части авто как мотор, радиатор, аккумулятор не ведут к немедленной остановке автомобиля. Только немедленное убийство водителя позволяет остановить автомобиль и завершить преступление. К счастью, водитель ускорился и именно это спасло и его жизнь, и жизнь господина Шефира", – сказал он.

По словам Енина, "нет никаких сомнений", что целью было убийство Шефира.