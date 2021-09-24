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“Пополнила ряды бесславных обвинителей моего имени”. Ветеран "Азова" Боцман ответил на заявление Богуцкой о его связи с покушением на Шефира

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Сергей Коротких: За Илью Киву не стыдно, он соответствует своим заявлениям. Но Елизавета Богуцкая! Это для меня разрыв шаблона
Сергей Коротких: За Илью Киву не стыдно, он соответствует своим заявлениям. Но Елизавета Богуцкая! Это для меня разрыв шаблона
Фото: volynnews.com

22 сентября нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая опубликовала на своей официальной странице в Facebook пост, в котором высказала свою версию по поводу покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, обвинив в этом ветерана полка “Азов” Сергея Коротких (Боцмана). Коротких в своем Telegram-канале 23 сентября выразил удивление и заявил, что ему стыдно за Богуцкую.

“Я даже больше не расстраиваюсь, а мне почему-то безумно стыдно. Это же народный депутат!!! Елизавета Богуцкая пополнила ряды бесславных обвинителей моего имени. На ровном месте, просто так женщина решила излить свои фантазии да еще и в мой адрес. За что и зачем? Зачем и за что? Мне хочется знать, откуда в мозгу моих обвинителей берется подобный бред. Неужели вот так просто можно что-то сказать, кого-то обвинить, и ладно там какому-то простому смертному, но народному депутату Украины подобные заявления, ну это как-то до ужаса стыдно, причем мне за Елизавету. За Илью Киву не стыдно, он соответствует своим заявлениям. Но Елизавета Богуцкая! Это для меня разрыв шаблона", – написал Коротких.

После конфликта в центре Киева с народным депутатом от "Слуги народа" Жаном Беленюком нардеп от ОПЗЖ Илья Кива обвинил Коротких в причастности к этому событию. Коротких ответил: "Ребята, жгите еще ярче!"

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал. Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.

Теги: полк Азов, Елизавета Богуцкая, Илья Кива, Сергей Шефир, покушение на Шефира, Сергей Коротких
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