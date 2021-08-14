Инцидент с Беленюком. Кива обвинил Сергея Коротких, тот ответил: "Ребята, жгите еще ярче"

Коротких заявил, что против него продолжается информационная кампания Фото: РОДНОЙ БОЦМАН / Telegram

В своем Telegram-канале "Родной Боцман" Коротких заявил о продолжающейся кампании дискредитации против него.

"С интересом наблюдаю за вариантами технологий черных пиарщиков и вот этот вариант прям войдет в топ пятерку! Ребята, жгите еще ярче!" – написал он и опубликовал скриншот сообщения в Telegram-канале нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Кива сегодня писал о причастности лиц, связанных с Коротких к инциденту с Беленюком.