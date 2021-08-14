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ПОЛИТИКА

Инцидент с Беленюком. Кива обвинил Сергея Коротких, тот ответил: "Ребята, жгите еще ярче"

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Коротких заявил, что против него продолжается информационная кампания
Коротких заявил, что против него продолжается информационная кампания
Фото: РОДНОЙ БОЦМАН / Telegram

Экс-командир разведывательной роты полка "Азов" Сергей Коротких (позывной Боцман) отрицает причастность к инциденту с олимпийским чемпионом, нардепом от "Слуги народа" Жаном Беленюком.

В своем Telegram-канале "Родной Боцман" Коротких заявил о продолжающейся кампании дискредитации против него. 

"С интересом наблюдаю за вариантами технологий черных пиарщиков и вот этот вариант прям войдет в топ пятерку! Ребята, жгите еще ярче!" – написал он и опубликовал скриншот сообщения в Telegram-канале нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. 

Кива сегодня писал о причастности лиц, связанных с Коротких к инциденту с Беленюком. 

Контекст:

Беленюк сообщил сегодня, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления.

"Со мной все нормально, но: 1) мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? 2) Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?! 3) И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?!" – заявил чемпион Олимпиады в Токио после инцидента.

Полиция по факту нападения на спортсмена и нардепа начала расследование.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.

Теги: Илья Кива, Жан Беленюк
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