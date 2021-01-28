"Группа Коломойского" пошла вразнос". Богуцкая считает, что нардепы "Слуги народа" занимаются шантажом

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила, что группа ее коллег, которую связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, пытается показать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что без них фракция развалится.

Богуцкая: Санкции США уже бьют по средствам массовой коммуникации главного борца с "соросято-пинчучато-шабунято-лещенятами" Фото: Liza Bogutskaya / Facebook

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа", которую связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, 28 января проигнорировала назначение министра энергетики Украины. Об этом нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая написала в Facebook.

"Группа Коломойского" пошла вразнос. Видимо, решили показать президенту [Украины Владимиру Зеленскому], что без них фракции СН наступит безвременный скоропостижный конец. Шантажируют... Тем более, когда санкции США уже достаточно больно бьют по средствам массовой коммуникации главного борца с "соросято-пинчучато-шабунято-лещенятами". YouTube-канал [нардепа] Александра Дубинского канул в Лету. Думаю, что это далеко не финал", – отметила она.

Она намекнула, что Дубинского исключат из фракции.

"Сложно сказать, что будет дальше: пойдут ли за Дубинским в свободное парламентское плаванье его единомышленники или нет. Думаю, что если и да, то "клуб самоубийц" не превысит 10 депутатов-мажоритарщиков", – подчеркнула Богуцкая.

Она заявила, что роспуск Верховной Рады, к которому стремятся ее коллеги, "никак не повлияет на ослабление санкций".

Фракция "Слуги народа" поддержит исключение Дубинского. Об этом 27 января заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. Он уверен, что США обоснованно ввели персональные санкции против Дубинского.

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции, кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).