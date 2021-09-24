В ходе расследования стрельбы по машине Шефира в лесу нашли повешенного – СМИ

В полиции утверждают, что проверяли 430 га леса Фото: kv.npu.gov.ua

"Во время прочесывания леса раскрыли другое преступление – нашли повешенного парня, который исчез несколько месяцев назад во время велопрогулки", – сказал собеседник агентства.

По его словам, найденное тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

УНН отмечает, что в подобных случаях следователи рассматривают версии о самоубийстве или насильственной смерти.

После произошедшей 22 сентября стрельбы по машине с Шефиром прочесывали лес в районе села Лесники Киевской области.

По данным полиции Киевской области, по состоянию на 23 сентября ее сотрудники совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследуют около 430 га леса вокруг места преступления.