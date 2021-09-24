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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ходе расследования стрельбы по машине Шефира в лесу нашли повешенного – СМИ

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В полиции утверждают, что проверяли 430 га леса
В полиции утверждают, что проверяли 430 га леса
Фото: kv.npu.gov.ua

Во время расследования стрельбы по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира в лесу нашли тело повешенного мужчины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 24 сентября УНН.

"Во время прочесывания леса раскрыли другое преступление – нашли повешенного парня, который исчез несколько месяцев назад во время велопрогулки", – сказал собеседник агентства.

По его словам, найденное тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

УНН отмечает, что в подобных случаях следователи рассматривают версии о самоубийстве или насильственной смерти.

После произошедшей 22 сентября стрельбы по машине с Шефиром прочесывали лес в районе села Лесники Киевской области.

По данным полиции Киевской области, по состоянию на 23 сентября ее сотрудники совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследуют около 430 га леса вокруг места преступления.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал. Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

У водителя Шефира, как сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, огнестрельное слепое пулевое осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.

Сам Шефир назвал его поведение геройским – водитель, будучи уже раненым, выехал из зоны обстрела, добрался до парковки и перед госпитализацией успел показать полиции, откуда стреляли.

Угрозы для жизни раненого нет, сообщал главный врач "Феофании" Игорь Семенив после проведенной операции. Фото пуль, извлеченных из бедра раненого, показал глава МВД Украины Денис Монастырский.

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.

Теги: смерть, стрельба, полиция, Киевская область, экспертиза, расследование, лес, Сергей Шефир, мужчины, труп, покушение на Шефира
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