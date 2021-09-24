Раненому водителю Шефира понадобятся месяцы на реабилитацию – Геращенко

"У водителя раздроблена бедренная кость, он в больнице, ему нужны будут месяцы на восстановление", – сказал Геращенко.

Он отметил также, что исполнитель покушения стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

У водителя Шефира, как сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, огнестрельное слепое пулевое осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.

Сам Шефир назвал его поведение геройским – водитель, будучи уже раненым, выехал из зоны обстрела, добрался до парковки и перед госпитализацией успел показать полиции, откуда стреляли.

Угрозы для жизни раненого нет, сообщал главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив после проведенной операции. Фото пуль, извлеченных из бедра раненого, показал глава МВД Украины Денис Монастырский.