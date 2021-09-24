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ПОЛИТИКА

Раненому водителю Шефира понадобятся месяцы на реабилитацию – Геращенко

Геращенко рассказал о состоянии раненого водителя
Геращенко рассказал о состоянии раненого водителя
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Раненому в результате покушения водителю первого помощника президента Сергея Шефира, чтобы выздороветь, потребуется не меньше нескольких месяцев. Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" сообщил 23 сентября советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У водителя раздроблена бедренная кость, он в больнице, ему нужны будут месяцы на восстановление", – сказал Геращенко. 

Он отметил также, что исполнитель покушения стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

У водителя Шефира, как сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, огнестрельное слепое пулевое осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.

Сам Шефир назвал его поведение геройским – водитель, будучи уже раненым, выехал из зоны обстрела, добрался до парковки и перед госпитализацией успел показать полиции, откуда стреляли.

Угрозы для жизни раненого нет, сообщал главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив после проведенной операции. Фото пуль, извлеченных из бедра раненого, показал глава МВД Украины Денис Монастырский.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.

Теги: МВД, покушение, Антон Геращенко, покушение на Шефира
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