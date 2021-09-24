Верещук: Вооруженное нападение на первого помощника президента можно рассматривать как теракт

"Нужно дождаться выводов правоохранительных органов. Для меня является фактом то, что это было организованное покушение на убийство. Сегодня министр внутренних дел рассматривает это под углом статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Я считаю, что это было сделано с целью запугать власть и общество. Поэтому вооруженное нападение на первого помощника президента можно рассматривать как теракт", – заявила политик.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал. Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.