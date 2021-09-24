В двери машины Шефира стояла титановая пластина, которая могла остановить пули, ее вытащили – Москаль

"Почему за три дня до этого поехал на СТО водитель, потому что не открывалось стекло в машине? Стекло не открывалось, потому что там стояли титановые пластины, которые бы не пропустили пули, и он их вынул. А Шефир об этом не знал?", – сказал он.

Политик также выразил удивление, что после стрельбы раненого водителя повезли в больницу "Феофания", "где делают плановые операции", а не в "ургентную больницу, где постоянно хирурги, анестезиологи".

"Чтобы спрятать от журналистов", – сделал вывод Москаль.

Он также утверждает, что в салоне машины, в которой якобы был ранен в ногу водитель, нет крови.