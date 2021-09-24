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Видео: Shuster online / YouTube

Закон об олигархах и покушение на Шефира. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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В 21.00 24 сентября на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В эфире обсуждают покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, а также принятие закона об олигархах. Гости студии: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, председатель партии и первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004–2013) Михаил Саакашвили, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и другие.

Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Алексей Гончаренко, олигархи, Дмитрий Разумков, Сергей Шефир, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Свобода слова Савика Шустера, покушение на Шефира
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