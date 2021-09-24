Покушение на Шефира и закон об олигархах. 24 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В программе обсудят, было ли нападение на первого помощника президента Сергея Шефира покушением на реформы главы государства Владимира Зеленского и изменит ли страну принятый Радой закон об олигархах. В студии прозвучит эксклюзивный комментарий пострадавшего при нападении на Шефира водителя Александра Иванько из клиники "Феофания".

Гости студии:

Денис Монастырский – министр внутренних дел Украины;

министр внутренних дел Украины; Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;

Руслан Стефанчук – первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

первый заместитель председателя Верховной Рады Украины; Александр Корниенко – председатель партии и первый замглавы фракции "Слуга народа";

председатель партии и первый замглавы фракции "Слуга народа"; Михаил Саакашвили – председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004–2013);

председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004–2013); Юлия Тимошенко – лидер партии ВО "Батьківщина";

лидер партии ВО "Батьківщина"; Руслан Рябошапка – генеральный прокурор Украины (2019–2020);

генеральный прокурор Украины (2019–2020); Алексей Гончаренко – народный депутат от партии "Европейская солидарность";

народный депутат от партии "Европейская солидарность"; Дмитрий Гордон – основатель интернет-издания "ГОРДОН";

основатель интернет-издания "ГОРДОН"; Александр Мартыненко – генеральный директор "Интерфакс-Украина".

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