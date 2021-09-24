Покушение на Шефира и закон об олигархах. 24 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В программе обсудят, было ли нападение на первого помощника президента Сергея Шефира покушением на реформы главы государства Владимира Зеленского и изменит ли страну принятый Радой закон об олигархах. В студии прозвучит эксклюзивный комментарий пострадавшего при нападении на Шефира водителя Александра Иванько из клиники "Феофания".
Гости студии:
- Денис Монастырский – министр внутренних дел Украины;
- Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;
- Руслан Стефанчук – первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
- Александр Корниенко – председатель партии и первый замглавы фракции "Слуга народа";
- Михаил Саакашвили – председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004–2013);
- Юлия Тимошенко – лидер партии ВО "Батьківщина";
- Руслан Рябошапка – генеральный прокурор Украины (2019–2020);
- Алексей Гончаренко – народный депутат от партии "Европейская солидарность";
- Дмитрий Гордон – основатель интернет-издания "ГОРДОН";
- Александр Мартыненко – генеральный директор "Интерфакс-Украина".
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Видео: Shuster online / YouTube