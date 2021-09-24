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Покушение на Шефира и закон об олигархах. 24 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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Программа Шустера выходит по пятницам
Программа Шустера выходит по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 24 сентября в эфир канала "Украина" и YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В программе обсудят, было ли нападение на первого помощника президента Сергея Шефира покушением на реформы главы государства Владимира Зеленского и изменит ли страну принятый Радой закон об олигархах. В студии прозвучит эксклюзивный комментарий пострадавшего при нападении на Шефира водителя Александра Иванько из клиники "Феофания".

Гости студии:

  • Денис Монастырский  министр внутренних дел Украины;
  • Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины;
  • Руслан Стефанчук  первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
  • Александр Корниенко  председатель партии и первый замглавы фракции "Слуга народа";
  • Михаил Саакашвили  председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004–2013);
  • Юлия Тимошенко  лидер партии ВО "Батьківщина";
  • Руслан Рябошапка  генеральный прокурор Украины (2019–2020);
  • Алексей Гончаренко  народный депутат от партии "Европейская солидарность";
  • Дмитрий Гордон  основатель интернет-издания "ГОРДОН";
  • Александр Мартыненко  генеральный директор "Интерфакс-Украина".
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Теги: Юлия Тимошенко, Дмитрий Гордон, ВО Батьківщина, Михаил Саакашвили, покушение, Андрей Билецкий, ток-шоу, Национальный корпус, Руслан Рябошапка, Денис Монастырский, Александр Мартыненко, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Свобода слова Савика Шустера
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