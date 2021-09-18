Разумков заявил, что ему сменили охрану

Разумков: Когда после завершения каденции у меня уже не будет охраны, я также спокойно буду ходить по улицам Фото: rada.gov.ua

"Что касается давления... Ну, не знаю. Смотрите: с одной стороны, когда ты на больничном, а тебе начинают менять охрану, для кого-то это, наверное, было бы давлением. А для меня это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной Рады был без охраны и сейчас достаточно просто хожу по улицам и, если мне надо, общаюсь с людьми. Уверен, что после того, как завершится моя каденция и у меня уже не будет охраны, я также спокойно буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза. К сожалению, я не уверен, что все смогут это делать, но у меня это точно будет получаться", – заявил глава парламента.

Также Разумков заявил, что знает о слухах по поводу своей возможной отставки и готов выдать подписные листы, если поступит запрос.