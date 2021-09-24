Енин о покушении на Шефира: Преступник был не один

Он напомнил, что полицейские вместе с сотрудниками Нацгвардии и ГСЧС обследовали более 430 га леса и отработали ближайшие к месту преступления населенные пункты. К поискам привлекли водолазов.

"Мы кое-что нашли и все доказательства переданы для проведения экспертиз. [...] Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. У нас есть воображаемый портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили во время наших следственных действий", – сказал он.

По словам Енина, согласно выводам экспертов, покушение совершал "профессионал".