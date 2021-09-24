Корниенко: У многих из нас нет охраны

Корниенко: Мы шли строить такую страну, в которой не нужны чиновникам кортежи и охрана Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

"Мы шли строить такую страну, в которой не нужны чиновникам кортежи и охрана... У многих из нас нет охраны и мы живем так, как жили до того, как стали политиками", – отметил Корниенко.

Депутат добавил, что по закону есть ряд лиц, которым государство может предоставить охрану, в частности депутатам, если они чувствуют опасность. Такие люди должны написать соответствующее заявление – и им предоставят охрану.

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, комментируя то, что Шефир и многие украинские топ-чиновники ездят без охраны, назвал это "тревожным звонком".