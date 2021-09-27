Главврач "Феофании" рассказал о состоянии водителя Шефира, пострадавшего во время нападения

Об этом 27 сентября рассказал Общественному главврач клиники Игорь Семенив.

"Его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил. Он продолжает лечение и будет продолжать", – сказал врач. Он не привел других деталей.

У водителя Шефира, как сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, огнестрельное слепое пулевое осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.

Сам Шефир назвал его поведение геройским – Иванько, будучи уже раненым, выехал из зоны обстрела, добрался до парковки и перед госпитализацией успел показать полиции, откуда стреляли.

Угрозы для жизни раненого нет, сообщал Семенив 22 сентября после проведенной операции. На реабилитацию мужчине понадобятся месяцы, рассказывал советник министра внутренних дел Антон Геращенко через два дня.