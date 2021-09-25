Нападавший на первого помощника Зеленского Шефира использовал оружие с глушителем – МВД Украины

"Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применялся, мы понимаем, и наши эксперты подтверждают применения глушителя, мы так же понимаем тип патрона, это – довольно редкие патроны, которые были изготовлены в Венгрии на базе советского патрона калибра 7,62, в далеком 1989 году. И этот шар имеет мягкий сердечник", – отметил Енин.
По его словам, правоохранители устанавливают пути попадания патронов на территорию Украины.
"Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможно попадание таких патронов к тем или иным магазинов, в том числе при использовании этих патронов во время совершения других правонарушений", – подчеркнул Енин.
Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, близкие к оружейному бизнесу, писал в Facebook, что патроны, которыми обстреляли машину Шефира, из ограниченной партии. Они продавались в одном из магазинов во Львове в качестве спортивных.
"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM – это Sport Munition, они поступили в продажу лет шесть назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой для использования только на полигоне, а не на охоте", – отметил он.
Патроны являются обычными армейскими с пулей со стальным сердечником (ПС) производства Германии, добавил Бутусов.
Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.
Политик не пострадал. Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии "Квартал 95".
По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.
Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.
У водителя Шефира, как сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, огнестрельное слепое пулевое осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.
Сам Шефир назвал его поведение геройским – водитель, будучи уже раненым, выехал из зоны обстрела, добрался до парковки и перед госпитализацией успел показать полиции, откуда стреляли.
Угрозы для жизни раненого нет, сообщал главный врач "Феофании" Игорь Семенив после проведенной операции. Фото пуль, извлеченных из бедра раненого, показал глава МВД Украины Денис Монастырский.
МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".
23 сентября стало известно, что СБУ взяла Шефира и его семью под охрану.