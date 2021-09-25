Нападавший на первого помощника Зеленского Шефира использовал оружие с глушителем – МВД Украины

"Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применялся, мы понимаем, и наши эксперты подтверждают применения глушителя, мы так же понимаем тип патрона, это – довольно редкие патроны, которые были изготовлены в Венгрии на базе советского патрона калибра 7,62, в далеком 1989 году. И этот шар имеет мягкий сердечник", – отметил Енин.

По его словам, правоохранители устанавливают пути попадания патронов на территорию Украины.

"Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможно попадание таких патронов к тем или иным магазинов, в том числе при использовании этих патронов во время совершения других правонарушений", – подчеркнул Енин.

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, близкие к оружейному бизнесу, писал в Facebook, что патроны, которыми обстреляли машину Шефира, из ограниченной партии. Они продавались в одном из магазинов во Львове в качестве спортивных.

"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM – это Sport Munition, они поступили в продажу лет шесть назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой для использования только на полигоне, а не на охоте", – отметил он.

Патроны являются обычными армейскими с пулей со стальным сердечником (ПС) производства Германии, добавил Бутусов.