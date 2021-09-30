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ПОЛИТИКА

СНБО не может заниматься назначением олигархов – Разумков

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По словам Разумкова, президент поддерживает рассмотрение резонансного документа в Венецианской комиссии
По словам Разумкова, президент поддерживает рассмотрение резонансного документа в Венецианской комиссии
Фото: rada.gov.ua

Закон о деолигархизации будет повторно направлен в Венецианскую комиссию после подписания президентом Владимиром Зеленским. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 30 сентября.

"Я проголосовал бы за этот закон, там проголосована моя правка [о наделении НАПК полномочиями вести реестр олигархов]. Я говорил, что я считаю, что этим не может заниматься СНБО", – заявил Разумков.  

Он также подчеркнул, что не видит проблемы в отправке законопроекта на рассмотрение в Венецианскую комиссию, и считает, что "сделал все правильно", отреагировав на обращение всех оппозиционных фракций и уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. По словам Разумкова, президент поддерживает инициативу обработки документа в Венецианской комиссии.

"Только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", – сказал спикер.

Отправка Разумковым резонансного законопроекта на рассмотрение комиссии стала одной из причин конфликта между ним и руководством партии и фракции "Слуга народа". "Возникает вопрос – чьи интересы представляет спикер Верховной Рады?" – спрашивал глава политсилы, первый замглавы фракции Александр Корниенко. Он не исключил, что руководство парламента может "использовать регламент для того, чтобы подыгрывать оппозиции".

"В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию олигархов? 13 человек в стране! Зачем? Объясните просто", – не понимал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркивал, что законопроект между первым и вторым чтением может измениться "до неузнаваемости", и отправлять международным партнерам надо "не черновик, а конкретную версию – финальную".

Сегодня стало известно, что Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за  отставку Разумкова

Разумков говорил, что слухи о его отставке ходят давно, и хотя сам он увольняться не намерен, но за должность главы Рады "держаться не будет".

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии "настаивали" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.

Теги: Верховная Рада, Венецианская комиссия, законодательство, Владимир Зеленский, закон, олигархи, голосование, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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