СНБО не может заниматься назначением олигархов – Разумков

"Я проголосовал бы за этот закон, там проголосована моя правка [о наделении НАПК полномочиями вести реестр олигархов]. Я говорил, что я считаю, что этим не может заниматься СНБО", – заявил Разумков.

Он также подчеркнул, что не видит проблемы в отправке законопроекта на рассмотрение в Венецианскую комиссию, и считает, что "сделал все правильно", отреагировав на обращение всех оппозиционных фракций и уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. По словам Разумкова, президент поддерживает инициативу обработки документа в Венецианской комиссии.

"Только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги", – сказал спикер.

Отправка Разумковым резонансного законопроекта на рассмотрение комиссии стала одной из причин конфликта между ним и руководством партии и фракции "Слуга народа". "Возникает вопрос – чьи интересы представляет спикер Верховной Рады?" – спрашивал глава политсилы, первый замглавы фракции Александр Корниенко. Он не исключил, что руководство парламента может "использовать регламент для того, чтобы подыгрывать оппозиции".

"В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию олигархов? 13 человек в стране! Зачем? Объясните просто", – не понимал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркивал, что законопроект между первым и вторым чтением может измениться "до неузнаваемости", и отправлять международным партнерам надо "не черновик, а конкретную версию – финальную".

Сегодня стало известно, что Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за отставку Разумкова.

Разумков говорил, что слухи о его отставке ходят давно, и хотя сам он увольняться не намерен, но за должность главы Рады "держаться не будет".