Разумков о Верховной Раде: У меня есть команда

"Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства", – сказал Разумков.

Он отметил, что большое количество депутатов во фракции "Слуга народа" в Раде – люди, с которыми он "прошел жизненный путь".

По словам спикера Рады, если его отправят в отставку с нынешней должности, он останется в политике.

"Мне это нравится. Это инструмент, который позволяет тебе изменять ситуацию в стране. Это не может зависеть только от тебя. Это всегда командная игра, это всегда разные люди, которые тебе помогают или тебе мешают", – объяснил Разумков.