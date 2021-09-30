Разумков ответил на вопрос, верит ли он во второй срок президентства Зеленского

Разумков считает правильным, что Зеленский (на фото) шел на выборы на один срок Фото: ЕРА

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, верит ли спикер Рады во второй президентский срок Владимира Зеленского.

"В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно. [...] Человек, когда попадает во власть... Мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента. Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке", – ответил Разумков.

Он отметил, что об этом свидетельствуют не одна избирательная кампания и не один политик.

"Любое обдумывание идеи о следующем [сроке] отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком", – считает спикер Рады.

По его словам, в таком случае политик начинает думать "о том, как надо улучшить свой рейтинг, как надо его сохранить, как надо умножить, что надо "продать", в хорошем смысле этого слова, людям для того, чтобы тебя снова избрали".

"Получается, что у государства есть не пять лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а три", – объяснил Разумков.