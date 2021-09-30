Разумков ответил на вопрос, верит ли он во второй срок президентства Зеленского

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, верит ли спикер Рады во второй президентский срок Владимира Зеленского.
"В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно. [...] Человек, когда попадает во власть... Мы сейчас не о президенте Зеленском, а в целом, берем какого-то гипотетического президента. Гипотетический президент где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке", – ответил Разумков.
Он отметил, что об этом свидетельствуют не одна избирательная кампания и не один политик.
"Любое обдумывание идеи о следующем [сроке] отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком", – считает спикер Рады.
По его словам, в таком случае политик начинает думать "о том, как надо улучшить свой рейтинг, как надо его сохранить, как надо умножить, что надо "продать", в хорошем смысле этого слова, людям для того, чтобы тебя снова избрали".
"Получается, что у государства есть не пять лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а три", – объяснил Разумков.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.
В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский, возможно, решит баллотироваться еще раз. "Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН".
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
Согласно опубликованным 7 сентября результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Зеленский возглавляет президентский рейтинг. На выборах его готовы поддержать 31,1% украинцев. На втором месте Порошенко – 13,3%.