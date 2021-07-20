Корниенко считает, что смысл существования "Слуги народа" сохранится вне зависимости от того, пойдет Зеленский на второй срок или нет

"Смысл в этом будет, и если президент пойдет на второй срок, и если не пойдет. Мы же рассчитывали делать определенные изменения и понимаем, что эти изменения не будут прямо быстро делаться", – сказал нардеп.

По его словам, он хотел бы, чтобы Зеленский пошел на второй срок.

"Те реформы, которые мы начали, – многие из них требуют завершения во времени, и это не будет быстро, пять лет – это небольшой срок для изменений. Но не устаю повторять, что это должно быть личное решение Владимира Зеленского", – подчеркнул Корниенко.

Он также выразил надежду на то, что в случае отказа президента от борьбы за второй срок "Слуга народа" все равно примет участие в следующих парламентских выборах.