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Нардепам от "Слуги народа" в Трускавце планируют вручать партийный "Оскар", Арахамия на гала-ужине будет диджеем

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Арахамия сказал, что партийный "Оскар" будут вручать "с юмором и с иронией за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет"
Арахамия сказал, что партийный "Оскар" будут вручать "с юмором и с иронией за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет"
Фото: David Braun / Fcacebook

В мероприятия стратегического заседания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области включена развлекательная программа. Об этом глава фракции Давид Арахамия рассказал в эфире канала "Украина 24" 27 сентября.

"Планируем сделать церемонию награждения, условно – а-ля партийный "Оскар" за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет, в том числе с юмором, так сказать, и с иронией. И планируем гала-ужин", – рассказал нардеп. 

Арахамия сообщил, что будет диджеем на этом мероприятии. 

"Обязательно, анонсирован уже сет DJ Braun в конце", – добавил он. 

Это не первый опыт в роли диджея для нардепа. В августе он выступил под именем DJ David Braun на съезде молодежного крыла "Слуги народа". 

https://www.facebook.com/www.ukraine24.ua/videos/188600586612601/

Контекст:

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила 21 сентября, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции "Слуга народа" в Трускавце. Издание отмечало, что на встрече "будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. "Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание", – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но, возможно, это будет "одна из областей на западе Украины".

Корниенко назвал мероприятие "Большой фракцией". По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко. Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но пока нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.  

27 сентября стало известно, что стратегическое заседание фракции "Слуга народа" пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Трускавец, съезд, Слуга народа, диджей, Давид Арахамия, нардеп
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