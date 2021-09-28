Нардепам от "Слуги народа" в Трускавце планируют вручать партийный "Оскар", Арахамия на гала-ужине будет диджеем

Арахамия сказал, что партийный "Оскар" будут вручать "с юмором и с иронией за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет" Фото: David Braun / Fcacebook

"Планируем сделать церемонию награждения, условно – а-ля партийный "Оскар" за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет, в том числе с юмором, так сказать, и с иронией. И планируем гала-ужин", – рассказал нардеп.

Арахамия сообщил, что будет диджеем на этом мероприятии.

"Обязательно, анонсирован уже сет DJ Braun в конце", – добавил он.

Это не первый опыт в роли диджея для нардепа. В августе он выступил под именем DJ David Braun на съезде молодежного крыла "Слуги народа".