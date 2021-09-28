Арахамия заявил, что "Слуга народа" в Трускавце не будет обсуждать смену глав комитетов Рады

Арахамия: У нас не планируется обсуждение никаких изменений по вопросу глав комитетов Фото: sluga-narodu.com

"Я слышал сегодня впервые эту информацию от одного из глав комитетов, который мне позвонил и говорит: "Журналисты спрашивают, действительно ли у нас есть кадровые вопросы по главам комитетов на нашем совещании?" У нас не планируется обсуждение никаких изменений по вопросу глав комитетов. [...] Официально заявляю, что таких изменений мы не ждем", – сказал он.

В то же время он сказал, что на заседании будут обсуждать кадровые изменения в правительстве.