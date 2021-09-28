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Арахамия заявил, что после поездки "Слуги народа" в Трускавец будут анонсированы кадровые изменения в Кабмине

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Арахамия: Я анонсировал кадровые изменения в Кабмине в конце сентября, мы немного задерживаемся
Арахамия: Я анонсировал кадровые изменения в Кабмине в конце сентября, мы немного задерживаемся
Фото: sluga-narodu.com

После заседания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области в начале октября будут анонсированы кадровые изменения в правительстве. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24" 27 сентября.

"Кадровые изменения стоят. Более того, я их анонсировал в конце сентября, мы немного задерживаемся. Условно это будет первая декада октября. И мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем в том числе. И как раз я думаю, по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты и хранить это в секрете не будет иметь никакого смысла", – сказал он.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Трускавец, кадры, Слуга народа, Давид Арахамия, Кабмин
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