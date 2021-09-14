ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль заявил, что у него нет претензий к министрам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Сегодня Кабмин технократический
Шмыгаль: Сегодня Кабмин технократический
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На вопрос о возможной отставке нескольких министров Шмыгаль ответил: "Давайте посмотрим и увидим".

"У меня претензий к Кабмину сегодня нет. Сегодня Кабмин, как говорил президент Владимир Зеленский, технократический. И министры проводят массу времени на робочих местах, а не на ток-шоу. Правительство работает. А дальше увидим", – сказал он.

Шмыгаль заявил, что "не ошибается тот, кто не работает, и ошибки могут быть". 

"И их, конечно, необходимо исправлять, если они есть. Но таких претензий, чтобы сейчас о чем-то рассказывать, – у меня нет такой информации. Давайте посмотрим", – сказал глава правительства.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: отставка, увольнение, кадры, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей
  "Он не умер своей смертью". Мать Наташи Королевой рассказала о смерти первого мужа – отца ее дочерей
Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021
Лопес с глубоким декольте и возлюбленная Илона Маска с мечом. Самые яркие наряды знаменитостей на Met Gala 2021
  Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети
  Свитолина рассказала, когда у них с Монфисом появятся дети
  Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по "Танцам со звездами" не стоит к нему ревновать
  Дикусар объяснил, почему бойфренду его партнерши по "Танцам со звездами" не стоит к нему ревновать
  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"
  "Это мои настоящие эмоции". Солистка Kazka Зарицкая разревелась после эфира "Танцы со звездами"
Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей
Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей
  Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании
  Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании
Жена участника "Танцев со звездами" отреагировала на его заявление о проблемах в семье из-за ее неучастия в этом шоу
Жена участника "Танцев со звездами" отреагировала на его заявление о проблемах в семье из-за ее неучастия в этом шоу
"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" Никитюк показала откровенное декольте и длинные ноги
"Леся, когда ты решишься сделать себе сиськи?" Никитюк показала откровенное декольте и длинные ноги
"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов
"Я собой довольна". MamaRika показала фигуру в бикини спустя полтора месяца после родов
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS