Шмыгаль заявил, что у него нет претензий к министрам

На вопрос о возможной отставке нескольких министров Шмыгаль ответил: "Давайте посмотрим и увидим".

"У меня претензий к Кабмину сегодня нет. Сегодня Кабмин, как говорил президент Владимир Зеленский, технократический. И министры проводят массу времени на робочих местах, а не на ток-шоу. Правительство работает. А дальше увидим", – сказал он.

Шмыгаль заявил, что "не ошибается тот, кто не работает, и ошибки могут быть".

"И их, конечно, необходимо исправлять, если они есть. Но таких претензий, чтобы сейчас о чем-то рассказывать, – у меня нет такой информации. Давайте посмотрим", – сказал глава правительства.