Шмыгаль заявил, что у него нет претензий к министрам

На вопрос о возможной отставке нескольких министров Шмыгаль ответил: "Давайте посмотрим и увидим".
"У меня претензий к Кабмину сегодня нет. Сегодня Кабмин, как говорил президент Владимир Зеленский, технократический. И министры проводят массу времени на робочих местах, а не на ток-шоу. Правительство работает. А дальше увидим", – сказал он.
Шмыгаль заявил, что "не ошибается тот, кто не работает, и ошибки могут быть".
"И их, конечно, необходимо исправлять, если они есть. Но таких претензий, чтобы сейчас о чем-то рассказывать, – у меня нет такой информации. Давайте посмотрим", – сказал глава правительства.
Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.
6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.
Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.
6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.