Арахамия заявил, что в "Слуге народа" "тщательно записали" первые шаги Монастырского в должности главы МВД

По словам депутата, это сделали для того, чтобы "выполнялась традиция между обещаниями и действиями".

"Я сразу же предупреждал Дениса Анатольевича как нашего коллегу, по-дружески, чтобы он был готов к тому, что мы через полгода-год будем спрашивать о выполнении обещаний, данных публично, и это может стать основанием для кадровых решений", – заключил политик.

Арахамия опроверг информацию о возможном увольнении Монастырского.

"Его же только назначили. Если бы кто-то и хотел, это выглядит бессмысленно. Нет, не думаю, что это возможно", – сказал парламентарий.

В то же время Арахамия подтвердил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.

"Планируются три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать наперед. Это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением может быть две-три недели, возможно, даже и неделю", – объяснил Арахамия.

По его словам, фракция еще полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности некоторых министров.