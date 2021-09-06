Монастырский заявил, что не хочет разделять МВД

Монастырский: Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, погранвойск. Это неправильный подход в принципе Фото: mvs.gov.ua

"Я не сторонник радикальных разделений – Нацгвардии, погранвойск. Это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает".

По его словам, семилетний опыт сотрудничества всех структур, которые входят в МВД, показал свою эффективность.

В качестве иллюстрации министр привел пример, что в обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях задействованы порядка 40% полиции и 60% Нацгвардии и от их координации между собой зависит, насколько будет обеспечено право на мирный протест.

"Если будет сбой – произойдет конфликт, поэтому постоянно надо коммуницировать. В Киеве, где больше всего проходит массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции Киева. На местах – ответственные, и это все – одно звено. А если будут два центра принятия решений, то развал очевиден", – пояснил он.

Монастырский добавил, что дискуссии о разделении и переподчинении структур, которые входят в состав МВД, не являются новшеством.

"Сторонники разделения, международные партнеры говорят о том, что логично было бы выделить эти подразделения. Но если мы говорим о целостном характере, о способности обеспечить безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба", – акцентировал министр.