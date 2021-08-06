Монастырский заявил об интересе оргпреступности к рынку земли в Украине

Рынок земли – один из вызовов, который стоит перед правоохранительными органами, отметил Монастырский (по центру) Фото: mvs.gov.ua

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который стоит перед всеми нами. Мы понимаем, что все мы должны контролировать и обеспечить его функционирование без коррупционных рисков", – сказал Монастырский.

По его словам, "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".

"Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоза коррупции и оргпреступности в этой сфере", – подчеркнул глава МВД.