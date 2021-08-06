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Монастырский заявил об интересе оргпреступности к рынку земли в Украине

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Рынок земли один из вызовов, который стоит перед правоохранительными органами, отметил Монастырский (по центру)
Рынок земли – один из вызовов, который стоит перед правоохранительными органами, отметил Монастырский (по центру) 
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранительные органы должны обеспечить работу рынка земли в Украине без коррупционных рисков. На этом акцентировал внимание во время координационного совещания в Генеральной прокуратуре 6 августа министр внутренних дел Денис Монастырский. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале МВД Украины.

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который стоит перед всеми нами. Мы понимаем, что все мы должны контролировать и обеспечить его функционирование без коррупционных рисков", – сказал Монастырский.

По его словам, "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".

"Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоза коррупции и оргпреступности в этой сфере", – подчеркнул глава МВД.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За 30 дней с момента запуска рынка земли в Украине заключили 2901 сделку, общая площадь проданных участков составила 5324 га на сумму 210 млн грн, сообщал министр аграрной политики Роман Лещенко. По его словам, средняя цена за один гектар земли составляла 40 тыс. грн.

В свою очередь, проведенный мониторинг засвидетельствовал отсутствие ажиотажа на рынке земли сельскохозяйственного назначения, отмечал первый замглавы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Теги: МВД, Украина, коррупция, правоохранители, Денис Монастырский, рынок земли, Офис генпрокурора, продажа
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