В Минагрополитики не увидели ажиотажа за первый месяц после запуска рынка земли в Украине

За 30 дней с момента запуска рынка земли в Украине заключили 2901 сделку Фото: depositphotos.com

"То есть лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил", – отметил Лещенко.

По его словам, средняя цена за один гектар земли составляла 40 тыс. грн.

"Сейчас больше земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж – по всей стране", – подчеркнул Лещенко.

В свою очередь, проведенный мониторинг засвидетельствовал отсутствие ажиотажа на рынке земли сельскохозяйственного назначения, рассказал первый замглавы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

Так, с начала запуска рынка земли 4288 нотариусов подали 4806 заявлений для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них согласовано 4242, 558 – отказано.

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более 100 юрлиц и более 1 тыс. физлиц владели более чем 100 га земель сельскохозяйственного назначения, многие из них – более чем 1 тыс. гектаров. С 1 июля 2021 года такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", – резюмировал Мирошниченко.