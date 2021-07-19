В Минагрополитики рассказали, сколько земли продали украинцы с 1 июля

Больше всего сделок по земле совершили в Киевской и Полтавской областях Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, наибольшая площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, – в Полтавской области (351,3 га). За ней следуют Харьковская (237,2 га), Винницкая (132,8 га) и Киевская (106,8 га) области. Всего по Украине продали почти 1530 га земли.

В Минагрополитики отметили, что за 18 дней с начала запуска рынка земли 3804 нотариуса подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них согласовано 3729, 26 – находятся в очереди на рассмотрение, 491 – отказано.