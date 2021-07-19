ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Минагрополитики рассказали, сколько земли продали украинцы с 1 июля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего сделок по земле совершили в Киевской и Полтавской областях
Больше всего сделок по земле совершили в Киевской и Полтавской областях
Фото: depositphotos.com

С момента запуска рынка земли (1 июля) в Украине совершили 1107 транзакций, больше всего – в Киевской (168) и Полтавской (166) областях. Об этом 19 июля в Facebook сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным ведомства, наибольшая площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, – в Полтавской области (351,3 га). За ней следуют Харьковская (237,2 га), Винницкая (132,8 га) и Киевская (106,8 га) области. Всего по Украине продали почти 1530 га земли.

В Минагрополитики отметили, что за 18 дней с начала запуска рынка земли 3804 нотариуса подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них согласовано 3729, 26 – находятся в очереди на рассмотрение, 491 – отказано.

https://www.facebook.com/mapfu2021/posts/135592812045086

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Теги: Украина, нотариус, Министерство аграрной политики, украинцы, сделка, рынок земли, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Цикорий: польза и вред
Цикорий: польза и вред
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
Дочь Заворотнюк заявила, что во время отдыха в Крыму заразилась коронавирусом
Дочь Заворотнюк заявила, что во время отдыха в Крыму заразилась коронавирусом
"Вот это шары". Дочь Сумской показала грудь
"Вот это шары". Дочь Сумской показала грудь
"Такие счастливые, аж бесите". Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы
"Такие счастливые, аж бесите". Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
Дмитрий Коляденко засветил яркий маникюр
Дмитрий Коляденко засветил яркий маникюр
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS