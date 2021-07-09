В Минагрополитики рассказали, в каких регионах больше всего покупают земли. Инфографика

На 9 июля в Украине совершили 381 транзакцию, связанную с землей. Больше всего – в Полтавской и Винницкой областях – по 44. Инфографику о рынке земли в Украине 9 июля опубликовало Министерство аграрной политики и продовольствия. По данным ведомства, наибольшая площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, – в Полтавской области (87,2 га). В Минагрополитики отметили, что за восемь дней с начала запуска рынка земли (1 июля) 3074 нотариуса подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них согласовано 2956, 44 – находятся в очереди на рассмотрение, 481 – отказано.
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