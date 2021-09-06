"Нужно понять, где находишься". Монастырский инициировал аудит в МВД Украины

Монастырский: МВД – это огромная структура, где работают 350 тыс. человек Фото: Денис Монастирський / Facebook

"Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений", – пояснил министр такое решение.

По его словам, любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, поскольку "нужно понимать, где находишься и что необходимо менять, внедрять и искоренять".

"По моему поручению сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работают 350 тыс. человек", – добавил Монастырский.

Глава МВД заявил о готовности представить общественности большие системные проекты.