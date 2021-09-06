"Нужно понять, где находишься". Монастырский инициировал аудит в МВД Украины

"Во многие процессы надо вникнуть, разобраться, глубже понять, как работает система, чтобы предложить ракурс изменений", – пояснил министр такое решение.
По его словам, любое управленческое дело необходимо начинать с аудита, поскольку "нужно понимать, где находишься и что необходимо менять, внедрять и искоренять".
"По моему поручению сейчас начат управленческий и финансовый аудит МВД, ведь это огромная структура, в которой работают 350 тыс. человек", – добавил Монастырский.
Глава МВД заявил о готовности представить общественности большие системные проекты.
Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года и входивший в состав правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, 13 июля подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского. Сам Монастырский заявил, что "идет на жертву".