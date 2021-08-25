Зеленский повысил в звании нового главу полиции Киева

"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Выговскому Ивану Михайловичу – начальнику Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", – говорится в указе президента.
Этим же документом Зеленский присвоил специальное звание генерала полиции первого ранга главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, который до этого был генералом полиции второго ранга.
11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что подал в отставку с занимаемой должности.
В этот же день министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил нового главу столичной полиции – Ивана Выговского.
Выговский родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. Служит в органах внутренних дел с 1999 года. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.
С 2015-го по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. 14 февраля 2020 года был назначен на должность главы ГУНП в Полтавской области.