Зеленский повысил в звании нового главу полиции Киева

"Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Выговскому Ивану Михайловичу – начальнику Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", – говорится в указе президента.

Этим же документом Зеленский присвоил специальное звание генерала полиции первого ранга главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, который до этого был генералом полиции второго ранга.

Контекст:

11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что подал в отставку с занимаемой должности.

В этот же день министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил нового главу столичной полиции – Ивана Выговского.

Выговский родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. Служит в органах внутренних дел с 1999 года. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015-го по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. 14 февраля 2020 года был назначен на должность главы ГУНП в Полтавской области.