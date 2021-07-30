Контролировать соблюдение норм автоперевозчиками будет Нацполиция – Монастырский

"На этой неделе была проведена встреча, и мы договорились с руководством Министерства инфраструктуры, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, пройдет передача функций контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте к сфере компетенции Министерства внутренних дел, а именно к Национальной полиции", – сказал он.

По его словам, это будет касаться как международных, так и внутренних перевозок: габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей.

Министр заявил, что для реализации этих планов необходимо провести аудит Укртрансбезопасности.

Кроме того, по его словам, нужно будет построить высокоточные площадки автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля. Министр считает, что таких площадок необходимо около ста. Их предложат строить общинам за собственный счет.