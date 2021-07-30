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Контролировать соблюдение норм автоперевозчиками будет Нацполиция – Монастырский

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Нацполиции передадут функции контроля международных и внутренних перевозок габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей
Нацполиции передадут функции контроля международных и внутренних перевозок – габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей
Фото: depositphotos.com

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Национальной полиции передадут функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте. Об этом он сказал 29 июля на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, которое транслировал Офис президента в Facebook.

"На этой неделе была проведена встреча, и мы договорились с руководством Министерства инфраструктуры, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, пройдет передача функций контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте к сфере компетенции Министерства внутренних дел, а именно к Национальной полиции", – сказал он. 

По его словам, это будет касаться как международных, так и внутренних перевозок: габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей.

Министр заявил, что для реализации этих планов необходимо провести аудит Укртрансбезопасности.

Кроме того, по его словам, нужно будет построить высокоточные площадки автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля. Министр считает, что таких площадок необходимо около ста. Их предложат строить общинам за собственный счет.

Контекст:

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов  более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только для региональных дорог.

3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

7 сентября Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

3 июня 2021 года Рада повысила штрафы для автоперевозчиков за перегруз машин на дорогах. Еще один закон, повышающий штрафы за перегруз вплоть до 51 тыс. грн, Рада приняла 29 июня.

Теги: МВД, автомобили, Министерство инфраструктуры, перевозки, Мининфраструктуры, Национальная полиция, Денис Монастырский, Нацполиция, грузоперевозки, грузовик, Укртрансбезопасность
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