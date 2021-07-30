Контролировать соблюдение норм автоперевозчиками будет Нацполиция – Монастырский

"На этой неделе была проведена встреча, и мы договорились с руководством Министерства инфраструктуры, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, пройдет передача функций контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте к сфере компетенции Министерства внутренних дел, а именно к Национальной полиции", – сказал он.
По его словам, это будет касаться как международных, так и внутренних перевозок: габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей.
Министр заявил, что для реализации этих планов необходимо провести аудит Укртрансбезопасности.
Кроме того, по его словам, нужно будет построить высокоточные площадки автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля. Министр считает, что таких площадок необходимо около ста. Их предложат строить общинам за собственный счет.
В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.
В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только для региональных дорог.
3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.
7 сентября Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.
3 июня 2021 года Рада повысила штрафы для автоперевозчиков за перегруз машин на дорогах. Еще один закон, повышающий штрафы за перегруз вплоть до 51 тыс. грн, Рада приняла 29 июня.