Монастырский заявил, что согласовывает ключевые вопросы с Зеленским

Монастырский рассказал, что предложение занять пост министра МВД получил лично от Зеленского. Его встречной просьбой было то, что он бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом.

"Могу подтвердить, что на протяжении этих приблизительно 50 дней пребывания в должности я имею возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром", – отметил он.

Также министр добавил, что общается с Офисом президента, но, как правило, это общение находится на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственен Офис президента.

"Те вопросы, которые являются ключевыми – а такие вопросы проходят через министра – я согласовываю напрямую с президентом", – добавил он.