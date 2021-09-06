Монастырский рассказал, планируется ли смена главы Национальной полиции

Монастырский: Если мы говорим об Игоре Клименко, то он – член моей команды Фото: mvs.gov.ua

"Если мы говорим об Игоре Клименко, то он – член моей команды. По сути, он вошел в нее, и на данном этапе будет в ней оставаться. Вообще, я считаю, что полиция должна получить большую самостоятельность при принятии решений, при освещении расследования преступлений, нежели это было ранее", – отметил он.

Министр также объяснил назначение своим советником Антона Геращенко, который ранее был заместителем главы МВД. По его словам, Геращенко назначили за "его понимание системы, опыт и качества, которые нужны МВД".