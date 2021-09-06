Монастырский рассказал, планируется ли смена главы Национальной полиции

"Если мы говорим об Игоре Клименко, то он – член моей команды. По сути, он вошел в нее, и на данном этапе будет в ней оставаться. Вообще, я считаю, что полиция должна получить большую самостоятельность при принятии решений, при освещении расследования преступлений, нежели это было ранее", – отметил он.
Министр также объяснил назначение своим советником Антона Геращенко, который ранее был заместителем главы МВД. По его словам, Геращенко назначили за "его понимание системы, опыт и качества, которые нужны МВД".
Клименко занимает должность главы Нацполиции с 2017 года. На этом посту он сменил Сергея Князева, который ушел в отставку после скандала с его супругой. Автомобиль, в котором она находилась, задержали на польской границе – в нем нашли наличные средства в сумме €650 тыс.
За время нахождения Монастырского в должности из МВД ушло несколько ключевых чиновников. Среди них замы бывшего министра Арсена Авакова Антон Геращенко (позже стал советников Монастырского) и Сергей Яровой.
В августе подал в отставку глава полиции Киева Андрей Крищенко. Также уволились руководители Нацполиции в Черновицкой, Харьковской и Одесской областях.