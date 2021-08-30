Геращенко стал советником главы МВД Монастырского

Контекст:

Геращенко назначили заместителем главы МВД 25 сентября 2019 года.

До 29 августа 2019 года Геращенко был депутатом Верховной Рады VIII созыва от партии "Народный фронт", с 2014-го занимал должность советника бывшего главы МВД Арсена Авакова. В парламент нового созыва не баллотировался, но говорил, что останется в украинской политике.

Аваков, возглавлявший МВД Украины с февраля 2014 года, 13 июля 2021 года подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Президент Владимир Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост главы МВД – народного депутата от "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

4 августа Кабмин уволил Геращенко с должности замглавы МВД Украины. Источник "РБК-Украина" в Кабмине уточнил, что Геращенко уволили по собственному желанию.