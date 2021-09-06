ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава МВД Украины Монастырский представил своих заместителей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Монастырского будет шесть заместителей и один первый заместитель
У Монастырского будет шесть заместителей и один первый заместитель
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД Украины 6 сентября представил своих заместителей. Мероприятие транслировалось в Facebook МВД Украины.

Первым замминистра стал Евгений Енин.

"Евгений Енин – опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию", – сообщил Монастырский.

У главы МВД будет шесть заместителей.

Инфографика: МВС України / Facebook
Инфографика: МВС України / Facebook

Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД, Мэри Акопян – координировать и сопровождать международную деятельность правоохранительного ведомства, Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности, Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию сервисов системы МВД, Сергей Гончаров будет работать в направлении реализации международных проектов, а Екатерина Павличенко – в направлении соблюдения прав человека и гендерного равенства, противодействия гендерному насилию.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/417159393074965/

Контекст:

Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года и входивший в состав правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, 13 июля подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Монастырского. Сам Монастырский заявил, что "идет на жертву".

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.

Теги: МВД, Украина, правоохранители, Евгений Енин, Денис Монастырский, деятельность, Сергей Гончаров, Игорь Бондаренко, презентация, Александр Гогилашвили
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона
Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
  Morgenshtern: Моргенштерн – мамина фамилия, она еврейка
Morgenshtern: Моргенштерн – мамина фамилия, она еврейка G
Дмитрий ГОРДОН
  "Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе
"Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе G
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS