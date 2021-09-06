МВД Украины до конца года выпустит на дороги автомобили-"фантомы" для фиксации нарушений ПДД

По словам Монастырского, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.
"Такие автомобили могут одновременно фиксировать до 50 целей, которые передвигаются. Как в сопутствующем направлении, так и во встречном. Автомобили-"фантомы", как правило, не будут останавливать автомобили, которые нарушают скоростной режим. Они будут это делать в тех случаях, когда нарушение является значительным и угрожает безопасности других участников дорожного движения", – рассказал министр.
Он отметил, что в следующем году количество автомобилей для скрытого контроля скорости должно достичь 23 единиц, а в 2023 году – 110.
О внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых "фантомных патрулей" – в МВД сообщали 8 сентября прошлого года. "В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении", – говорил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Планы МВД фиксировать скорость автомобилей в движении в начале июня 2021 года подтвердил бывший замминистра Антон Геращенко. Он отмечал, что "до 2024 года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении".
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.
В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.