МВД Украины до конца года выпустит на дороги автомобили-"фантомы" для фиксации нарушений ПДД

По словам Монастырского, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.

"Такие автомобили могут одновременно фиксировать до 50 целей, которые передвигаются. Как в сопутствующем направлении, так и во встречном. Автомобили-"фантомы", как правило, не будут останавливать автомобили, которые нарушают скоростной режим. Они будут это делать в тех случаях, когда нарушение является значительным и угрожает безопасности других участников дорожного движения", – рассказал министр.

Он отметил, что в следующем году количество автомобилей для скрытого контроля скорости должно достичь 23 единиц, а в 2023 году – 110.

О внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых "фантомных патрулей" – в МВД сообщали 8 сентября прошлого года. "В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении", – говорил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Планы МВД фиксировать скорость автомобилей в движении в начале июня 2021 года подтвердил бывший замминистра Антон Геращенко. Он отмечал, что "до 2024 года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении".