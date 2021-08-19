В Украине с 20 августа заработают новые камеры автофиксации – в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове

Камеры установят в следующих местах:
Житомирская область:
- на 174 км+600 автодороги М-06, по направлению Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
- на 127 км+246 автодороги М-06, по направлению Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
- на 230 км+853 автодороги М-06, по направлению Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).
Черниговская область:
- на 113 км+864 автодороги М-01, по направлению Киева (ограничение скорости 50 км/ч).
Одесская область:
- на 465 км+483 автодороги М-05, по направлению Киева (ограничение скорости 110 км/ч).
Житомир:
- Чудновский мост, по направлению ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);
- Чудновский мост, по направлению ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Победы, 86, по направлению ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).
Львов:
- ул. Хуторовка, 8, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Владимира Великого, 18, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч).
Черкассы:
- проспект Химиков, 30, по направлению ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Благовестная, 341/40, по направлению ул. Крываловская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Благовестная, 36/47, по направлению ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Надпольная, 208, по направлению ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).
Чернигов:
- ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, по направлению ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Мира, 296, по направлению ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Мира, 241а, по направлению ул. Летная (ограничение скорости 50 км/ч).
Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 камер, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.
Контекст:
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.