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В Украине с 20 августа заработают новые камеры автофиксации – в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове

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Система видеофиксации нарушений правил ПДД в Украине работает уже больше года
Система видеофиксации нарушений правил ПДД в Украине работает уже больше года
Фото: depositphotos.com

В Украине с 20 августа на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов заработают еще 17 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Камеры установят в следующих местах:

Житомирская область:

  • на 174 км+600 автодороги М-06, по направлению Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 127 км+246 автодороги М-06, по направлению Киева (ограничение скорости 110 км/ч);
  • на 230 км+853 автодороги М-06, по направлению Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область:

  • на 113 км+864 автодороги М-01, по направлению Киева (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область:

  • на 465 км+483 автодороги М-05, по направлению Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

Житомир:

  • Чудновский мост, по направлению ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);
  • Чудновский мост, по направлению ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Победы, 86, по направлению ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

Львов:

  • ул. Хуторовка, 8, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Владимира Великого, 18, по направлению ул. Стрыйская (ограничение скорости 50 км/ч).

Черкассы:

  • проспект Химиков, 30, по направлению ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Благовестная, 341/40, по направлению ул. Крываловская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Благовестная, 36/47, по направлению ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);
  • ул. Надпольная, 208, по направлению ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).

Чернигов:

  • ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, по направлению ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Мира, 296, по направлению ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Мира, 241а, по направлению ул. Летная (ограничение скорости 50 км/ч).

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 камер, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2972860139649167

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Теги: Львов, Чернигов, Черкассы, автомобили, Житомир, полиция, штраф, Житомирская область, Одесская область, Черниговская область, ПДД, патрульная полиция, ограничения, видеофиксация, скорость
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