Енина назначили первым заместителем министра внутренних дел Украины

Контекст:

С 2005-го по 2016 год Енин работал в структуре МИД. С декабря 2005 года по март 2010 года он был третьим и вторым секретарем посольства Украины в Молдове. После этого был секретарем ряда стран шестого территориального департамента МИД, сказано в его биографии на сайте министерства.

С ноября 2012-го по декабрь 2014 года Енин работал советником посольства Украины в Италии, затем был советником-посланником в этой стране по июнь 2016 года.

В 2016 году он стал заместителем Юрия Луценко, который тогда возглавил Генпрокуратуру. 26 апреля 2019 года Енина уволили из ГПУ. С апреля 2020 года он стал заместителем главы МИД.